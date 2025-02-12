При ударе РФ по Киеву погиб один человек, трое пострадали

В еще одном сообщении он рассказал, что после российской атаки в Святошинском районе произошло возгорание на крыше девятиэтажки. О возгораниях на крышах жилых домов в Соломянском и Святошенском районах Киева сообщил в Telegram также глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко.