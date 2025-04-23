При ударе РФ дронами по Марганецу погибли девять человек

Россия в ночь на среду, 23 апреля, атаковала беспилотниками Днепропетровскую, Одесскую, Киевскую, Полтавскую области Украины , а также Харьков, следует из сообщений местных властей в Telegram. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе Марганеце в результате российского удара дроном-камикадзе погибли девять человек, еще шестеро получили ранения. По данным украинских СМИ, дрона попал в автобус с работниками предприятия, которые ехали на работу.

Одесская область

Как рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, в результате ночной российской атаки на регион были травмированы как минимум два человека. Им была оказана медицинская помощь.