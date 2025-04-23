При ударе РФ дронами по Марганецу погибли девять человек

Россия в ночь на среду, 23 апреля, атаковала беспилотникамиДнепропетровскую, Одесскую, Киевскую, Полтавскую области Украины, а также Харьков, следует из сообщений местных властей в Telegram. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе Марганеце в результате российского удара дроном-камикадзе погибли девять человек, еще шестеро получили ранения. По данным украинских СМИ, дрона попал в автобус с работниками предприятия, которые ехали на работу.
Одесская область
Как рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, в результате ночной российской атаки на регион были травмированы как минимум два человека. Им была оказана медицинская помощь.
Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура пригорода Одессы, „в результате удара вспыхнул ряд пожаров“. О каких именно объектах идет речь, в посте Кипера не уточняется. Со своей стороны ГСЧС Украины сообщила, что пожары возникли в жилых домах и зданиях частных предприятий.
Киевская область
В Броварском районе Киевской области, по данным ГСЧС, в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания. „Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших“, - указано в посте спасательной службы в Telegram.
В свою очередь глава Киевской ОВА Николай Калашник написал в Telegram, что попаданий в объекты критической инфраструктуры во время ночной атаки ВС РФ не было.
„В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения, - перечислил чиновник. - Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса“.