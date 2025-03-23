При ударе по Киеву погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок и его отец

Атака на украинскую столицу началась около 21:00 по местному времени и продолжалась до 02:00. В других регионах Украины налет дронов продолжался до утра.
„По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев“, — заявили киевские власти.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на воскресенье Россия атаковала Украину с использованием 147 дронов и беспилотников-имитаторов (то есть аппаратов, задача которых — перегрузить системы ПВО).
К утру были сбиты 97 БПЛА, а еще 25 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий (такую формулировку украинские военные используют, когда дроны исчезают с экранов радаров).
Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных дронах, летящих в направлении столицы, а мониторинговые каналы указывают, что их были десятки — от 20 до 60.
„Взрывы не прекращаются“, — писала одна из жительниц столицы в соцсетях. „Это уже какой-то армагеддон“, — добавляла другая.
На некоторых видео, которые распространяли пользователи, были видны серьезные пожары.
Корреспонденты Украинской службы Би-би-си также сообщали, что постоянно слышали взрывы, работу ПВО и пролеты „шахедов“.
На одном из опубликованных видео запечатлен пожар на одном из верхних этажей жилого дома, раздаются громкие крики. По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, в этом высотном здании в ночь на воскресенье погибла женщина, из дома были эвакуированы 27 человек.
В другом 16-этажном доме, расположенном в этом же районе, на шестом этаже были повреждены окно, пол и потолок одной из квартир.
В Подольском районе Киева был ликвидирован пожар на площади 20 кв. м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.
В Голосеевском районе загорелось четырехэтажное офисно-складское здание, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Здесь сгорел жилой вагончик и грузовые автомобили на площади 60 кв. м. На этом участке погиб еще один человек.
„Во время разбора завалов в Голосеевском районе спасатели обнаружили тело ребенка. Тело мужчины нашли на этом же месте ранее“, — сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Деснянском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории в лесополосе. В Шевченковском районе повреждены шесть легковых автомобилей. По данным руководителя военной администрации Киева Тимура Ткаченко, в Днепровском районе произошло возгорание в заведении питания.
Спасатели также говорят, что потушили пожар на территории одного из предприятий в Броварском районе после падения обломков. В селе Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмы получили два человека, повреждены три частных жилых дома.
В последние дни российские дроны массированно атакуют жилые районы украинских городов. Серьезным ударам в числе прочих подвергались Одесса и Кропивницкий.
В ночь на 22 марта Россия также атаковала ракетами Запорожье, тогда погибли три человека — ребенок и его родители.
Российские власти пока не комментировали данные об ударах по Киеву.
При этом в очередной сводке Министерства обороны РФ, опубликованной в воскресенье утром, сказано, что Россия „нанес[ла] поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах“.