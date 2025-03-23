При ударе по Киеву погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок и его отец

К утру были сбиты 97 БПЛА, а еще 25 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий (такую формулировку украинские военные используют, когда дроны исчезают с экранов радаров).

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на воскресенье Россия атаковала Украину с использованием 147 дронов и беспилотников-имитаторов (то есть аппаратов, задача которых — перегрузить системы ПВО ).

„По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки — всего 11 месяцев“, — заявили киевские власти.

Атака на украинскую столицу началась около 21:00 по местному времени и продолжалась до 02:00. В других регионах Украины налет дронов продолжался до утра.

На одном из опубликованных видео запечатлен пожар на одном из верхних этажей жилого дома, раздаются громкие крики. По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, в этом высотном здании в ночь на воскресенье погибла женщина, из дома были эвакуированы 27 человек.

Корреспонденты Украинской службы Би-би-си также сообщали, что постоянно слышали взрывы, работу ПВО и пролеты „шахедов“.

На некоторых видео, которые распространяли пользователи, были видны серьезные пожары.

„Взрывы не прекращаются“, — писала одна из жительниц столицы в соцсетях. „Это уже какой-то армагеддон“, — добавляла другая.

Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных дронах, летящих в направлении столицы, а мониторинговые каналы указывают, что их были десятки — от 20 до 60.

В другом 16-этажном доме, расположенном в этом же районе, на шестом этаже были повреждены окно, пол и потолок одной из квартир.

В Подольском районе Киева был ликвидирован пожар на площади 20 кв. м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В Голосеевском районе загорелось четырехэтажное офисно-складское здание, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Здесь сгорел жилой вагончик и грузовые автомобили на площади 60 кв. м. На этом участке погиб еще один человек.

„Во время разбора завалов в Голосеевском районе спасатели обнаружили тело ребенка. Тело мужчины нашли на этом же месте ранее“, — сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.