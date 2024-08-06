При ударе по базе США в Ираке пострадали военные

По меньшей мере пять американских военнослужащих были ранены в результате предполагаемого ракетного удара по базе США в Ираке. Об этом в ночь на вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По их предварительным данным, авиабаза Аль-Асад на западе Ирака была атакована двумя ракетами РСЗО „Катюша“.

Число жертв основано на первоначальной информации, которая может измениться, уточнили источники агентства. „Персонал базы проводит оценку ущерба после нападения“, - добавил один из них. В Вашингтоне обсудили защиту американских военных в Ираке и ответные действия на нападение.