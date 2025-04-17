При ударах РФ по Днепру погибли трое, пострадали 30 человек

Как указывает Лысак, в городе повреждены с десяток многоквартирных домов и столько же частных. „Повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще - пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка автомобилей“, - перечисляет он.

По его данным, при атаке пострадали 30 человек, в том числе пятеро детей. „Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один - в тяжелом состоянии“, - говорится в его утреннем посте.

В результате массированной российской атаки беспилотных летательных аппаратов на Днепр в ночь на четверг, 17 апреля, погибли как минимум три человека: девушка, пожилая женщина и ребенок. Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По словам мэра Бориса Филатова, при атаке в Днепре было повреждено по меньшей мере 15 домов: „Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия“. В соцсети Facebook градоначальник написал также, что одно из попаданий было в ста метрах от мэрии. К ликвидации последствий ударов привлечено много тяжелой коммунальной техники, отметил он.

Цель России - контроль над территорией к востоку от Днепра