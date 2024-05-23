При ракетном ударе РФ по Харькову погибли минимум 7 человек

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку "чрезвычайно жестокой" и напомнил, что Украина лишена необходимых для защиты систем ПВО, а также возможности уничтожать пусковые установки российской армии "именно там, где они расположены, - вблизи наших границ". "И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают" - написал глава украинского государства в соцсетях.