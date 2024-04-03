При ракетном ударе РФ по Днепру пострадали 18 человек

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Днепр, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак во вторник, 2 апреля. По последним данным, в результате удара пострадали 18 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе них пятеро детей.

"Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо", - сообщил Лысак после посещения детей в больнице. Он отметил, что в момент удара все дети были в укрытии. "Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия", - написал Лысак.