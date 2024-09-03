При ракетном обстреле РФ Запорожья погибли мать и ребенок

В результате ударов, которые Россия нанесла вечером в понедельник, 2 сентября, по Запорожью, погиб восьмилетний мальчик и его 38-летняя мама. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения, следует также из его поста. Федоров уточняет, что те находились в гостинице, по которой пришелся удар. „12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести - в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра“, - говорится в посте.