При ливнях в Рио-де-Жанейро погибли не менее 11 человек

В пожарной службе рассказали, что сильнее всего пострадал север второго по величине города Бразилии. Люди гибли в результате оползней, ударов электрическим током или тонули. Одна женщина числится пропавшей без вести, поскольку ее автомобиль упал в реку.

В отдельных частях Рио-де-Жанейро за сутки выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни января. Некоторые центральные улицы города оказались под водой, которая доставала до крыш автомашин. Была нарушена работа общественного транспорта.

Сохраняется опасность оползней