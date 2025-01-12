При авиаударе РФ по интернату в Судже погибла женщина

Российская авиация нанесла удар по интернату в городе Суджа Курской области, где находились гражданские люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью. Об этом утром в воскресенье, 12 января, сообщил пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире украинского национального телемарафона.
„Вчера вечером российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджа. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро эта женщина умерла“, - заявил он, добавив, что авиационных ударов РФ было два.
По словам пресс-офицера, помещение интерната сильно повреждено, выбиты все окна и двери, и в настоящий момент украинские военные заняты решением вопроса о перемещении пациентов учреждения - „людей, которые имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием“. Состояние этих людей „сейчас очень тяжелое“, добавил он.
Дмитрашковский сообщил, что на территориях РФ, которые сейчас контролирует Украина, проживает около 2 тысяч людей. В частности, в обстрелянной ВС РФ школе-интернате находится более 70 человек.
Неделю назад ВСУ перешли в наступление в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в Курской области России, сообщили 5 января целый ряд Telegram-каналов и глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Согласно сообщениям, удар ВСУ был нанесен со стороны райцентра Суджа, который с августа 2024 года находится под контролем Украины, в направлении Большого Солдатского - еще одного райцентра, расположенного к северо-востоку от Суджи, в направлении на Курск.
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что 5 января около 9.00 ВСУ „с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении“ совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. По данным ведомства, в ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Канал „МИГ России“ утверждал, что у украинских военных есть „локальные успехи“.
Независимых данных о ситуации в Курской области пока нет. В условиях активно ведущихся боевых действий получить такие сведения трудно. В последние недели в ряде Telegram-каналов распространялись сообщения о подготовке нового наступления ВСУ, предположительно приуроченного к инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа 20 января.