При авиаударе РФ по интернату в Судже погибла женщина

Российская авиация нанесла удар по интернату в городе Суджа Курской области, где находились гражданские люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью. Об этом утром в воскресенье, 12 января, сообщил пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире украинского национального телемарафона.

„Вчера вечером российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджа. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро эта женщина умерла“, - заявил он, добавив, что авиационных ударов РФ было два.