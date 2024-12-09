Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

В свою очередь руководитель Национального следственного штаба в Национальном полицейском управлении Южной Кореи У Чон Су указал, что президента страны могут вызвать на допрос, так как для этого не имеется „никаких человеческих или физических ограничений“. Полиция проводит расследование „в соответствии с законом и принципами“ и „без всяких исключений“, добавил У.

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну, заявил, выступая на заседании парламентского комитета в Сеуле в понедельник, 9 декабря, представитель министерства юстиции страны. Запрет связан с продолжающимся расследованием по делу о кратковременном введении президентом военного положения , сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление представителя Минюста. По его словам, соответствующее распоряжение отдал глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Накануне в Южной Корее по делу о госизмене был арестован бывший министр обороны Ким Ён Хён. Ким был открытым сторонником решения президента о введении в Южной Корее военного положения. Согласно некоторым данным, именно он инициировал это решение. Ким Ён Хён подал в отставку 4 декабря,

Как объявляли военное положение в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно ввел в Южной Корее военное положение, но уже через несколько часов, на фоне мощного политического сопротивления, отменил его. Это был первый случай введения военного положения в Южной Корее со времени перехода страны к демократии в конце 1980-х годов.