Президентом Мексики впервые станет женщина

Кандидат от правящей коалиции в Мексике Клаудия Шейнбаум уверенно победила на выборах президента страны. За Шейнбаум, которая ранее занимала должность мэра Мехико, проголосовали, согласно предварительным подсчетам, от 58,3 до 60,7 процента избирателей, сообщила в понедельник, 3 июня, избирательная комиссия страны. О том, что представительница партии "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выиграет эти выборы, свидетельствовали и результаты экзитполов - опросов людей на выходе из избирательных участков.