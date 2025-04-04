Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля окончательно отстранили от должности

Коллегия из восьми судей в ходе вынесения вердикта заявила, что своим решением президент нарушил Конституцию, а также принципы верховенства закона и демократии.

Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового президента.

В декабре прошлого года Юн безуспешно пытался объявить в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Его отстранили от исполнения обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, было необходимо решение Конституционного суда. Все это время Юн Сок Ёль формально оставался президентом Южной Кореи.