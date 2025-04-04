Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля окончательно отстранили от должности

Коллегия из восьми судей в ходе вынесения вердикта заявила, что своим решением президент нарушил Конституцию, а также принципы верховенства закона и демократии.
Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового президента.
В декабре прошлого года Юн безуспешно пытался объявить в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.
Его отстранили от исполнения обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, было необходимо решение Конституционного суда. Все это время Юн Сок Ёль формально оставался президентом Южной Кореи.
Обвинения в попытке мятежа он отвергал и говорил, что его „политически выверенное решение“ было принято, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по словам Юна, парализовала работу правительства.
Его адвокаты заявили, что процесс в Конституционном суде „был неправомерным и несправедливым“.
„И результат — это то, что мы совершенно не понимаем с точки зрения закона, — сказал он журналистам после вынесения решения. — Я сожалею об этом полностью политическом решении“.
Южнокорейская полиция перед началом заседания суда заявила, что „мобилизовала все имеющиеся ресурсы“ для предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юна, которые вышли на улицы Сеула.
Судьям Конституционного суда также была предоставлена дополнительная охрана.