"Президент Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру". Переговоры США и Украины провалились

Дональд Трамп, который обвинил Владимира Зеленского в „неуважении“, сразу после этого написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, президент Украины „не готов к миру“.
„У нас был очень значимый разговор сегодня. Мы узнали много такого, что нельзя было понять без разговора с таким накалом и давлением, — написал он. — Удивительно, что можно понять из таких эмоций, и я убедился, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвуют США, потому что, по его мнению, наше участие дает ему большое преимущество в переговорах“.
„Я не хочу преимуществ, я хочу мира. Он продемонстрировал неуважение в стенах Овального кабинета. Он может вернуться, когда он будет готов к миру“, — написал Трамп.
Зеленский, который пока не сделал заявлений, покинул Белый дом, сообщили информагентства.
Совместная пресс-конференция, которая должна была состояться после закрытых переговоров, отменяется, подтвердил Белый дом.
Состоится ли запланированное интервью Зеленского телеканалу Fox News, неизвестно.
Срыву переговоров предшествовал длинный и жесткий спор Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, где два президента отвечали на вопросы журналистов, прежде чем перейти к закрытой части встречи.
Один из первых вопросов задала корреспондент Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца — продолжат ли США поставлять в Украину оружие, если перемирия не будет. На что Трамп ответил, что поставки продолжатся, но ему хочется надеяться, что много оружия поставлять не придется, потому что „мы рассчитываем, что война быстро закончится и мы займемся другими делами“.
Однако вскоре разговор Трампа и Зеленского стал гораздо более напряженным.