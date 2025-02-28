"Президент Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру". Переговоры США и Украины провалились

Дональд Трамп , который обвинил Владимира Зеленского в „неуважении“, сразу после этого написал в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, президент Украины „не готов к миру“.

„У нас был очень значимый разговор сегодня. Мы узнали много такого, что нельзя было понять без разговора с таким накалом и давлением, — написал он. — Удивительно, что можно понять из таких эмоций, и я убедился, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвуют США, потому что, по его мнению, наше участие дает ему большое преимущество в переговорах“.