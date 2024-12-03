Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

В телеобращении Юн заявил, что оппозиция парализовала работу правительства и судебной системы. Военное положение, заявил президент, поможет сохранить в стране конституционный порядок. Он обвинил демпартию в „законодательной диктатуре“ и назвал парламент „притоном преступников“.