2024.12.03 16:46

Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

 
Yoon Suk-yeol
Yoon Suk-yeol
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Он объяснил это необходимостью борьбы с внутренними сторонниками КНДР.

Решение было принято после попыток крупнейшей оппозиционной Демократической партии объявить импичмент ключевым правительственным чиновникам, передаёт „Всемирное радио KBS“.

В телеобращении Юн заявил, что оппозиция парализовала работу правительства и судебной системы. Военное положение, заявил президент, поможет сохранить в стране конституционный порядок. Он обвинил демпартию в „законодательной диктатуре“ и назвал парламент „притоном преступников“.

„Объявление военного положения создаст некоторые неудобства добропорядочным людям, которые верили и следовали конституционным ценностям свободной Корейской республики, но я постараюсь минимизировать эти неудобства“, — заявил президент, призвав граждан довериться ему.

Оппозиция, передаёт „Рёнхап“, добивалась отставки главного государственного аудитора и генерального прокурора. Парламентский бюджетный комитет, вопреки давлению правительства, одобрил законопроект о сокращении бюджета.

Лидер Демократической партии назвал решение президента антиконституционным и направленным против интересов общества. Партия призвала законодателей собраться в здании парламента. Вход и выход в него уже заблокированы, передаёт „Рёнхап“.

Во вторник министерство обороны созвало совещание ключевых командиров, приказав военным находиться в состоянии чрезвычайной готовности.

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