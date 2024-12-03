Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Решение было принято после попыток крупнейшей оппозиционной Демократической партии объявить импичмент ключевым правительственным чиновникам, передаёт „Всемирное радио KBS“.
В телеобращении Юн заявил, что оппозиция парализовала работу правительства и судебной системы. Военное положение, заявил президент, поможет сохранить в стране конституционный порядок. Он обвинил демпартию в „законодательной диктатуре“ и назвал парламент „притоном преступников“.
„Объявление военного положения создаст некоторые неудобства добропорядочным людям, которые верили и следовали конституционным ценностям свободной Корейской республики, но я постараюсь минимизировать эти неудобства“, — заявил президент, призвав граждан довериться ему.
Оппозиция, передаёт „Рёнхап“, добивалась отставки главного государственного аудитора и генерального прокурора. Парламентский бюджетный комитет, вопреки давлению правительства, одобрил законопроект о сокращении бюджета.
Лидер Демократической партии назвал решение президента антиконституционным и направленным против интересов общества. Партия призвала законодателей собраться в здании парламента. Вход и выход в него уже заблокированы, передаёт „Рёнхап“.
Во вторник министерство обороны созвало совещание ключевых командиров, приказав военным находиться в состоянии чрезвычайной готовности.