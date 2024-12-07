Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед гражданами страны за введение военного положения и заявил, что правящая партия определит его будущее. „Я искренне извиняюсь перед гражданами, которые были очень потрясены. Я предоставлю нашей партии возможность стабилизировать политическую ситуацию, включая вопрос о моем сроке пребывания на посту“, - заявил Юн в телеобращении в субботу, 7 декабря.