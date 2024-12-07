Президент Южной Кореи избежал импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу, 7 декабря, выдержал процедуру импичмента в возглавляемом оппозицией парламенте страны. Об этом сообщило госагенство „Ренхап“, уточнив, что только 195 из 300 членов однопалатного парламента страны - Национальной ассамблее - приняли участие в голосовании, тогда как для принятия решения была нужна поддержка не менее двух третей депутатов.

При этом у шести оппозиционных партий, которые запустили процедуру импичмента, есть всего 192 места, и для успеха их инициативы им необходимо было заручиться поддержкой не менее восьмерых членов правящей партии „Сила народа“. „Вся страна наблюдала за решением, которое принимается сегодня в Национальной ассамблее. Весь мир наблюдает, - разочаровано сказал спикер парламента У Вон Шик. - Очень жаль, что не было даже голосования“.