Президент Южной Кореи арестован — со второй попытки

„Хоть это дело и незаконно, я решил явиться в Бюро расследований коррупции, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие. Но это не означает, что я согласен с тем, что они открыли дело“, — заявил президент.

Юн перед этим выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента, следователи в этот раз смогли доставить Юна на допрос в Бюро расследований коррупции (высших должностных лиц).

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего — хоть и отстраненного от исполнения обязанностей — президента.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

В начале декабря президент Южной Кореи попытался продолжить борьбу с оппозицией, получившей контроль над парламентом, радикальными средствами: он безуспешно попытался ввести в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и 14 декабря объявил главе государства импичмент.

Он добавил, что в стране попирается принцип верховенства права, и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это права.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было „политически выверенным решением“, и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана президента не дала им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.