Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала

Венгрия – парламентская республика, президент обладает по сути лишь представительскими функциями. Как отмечают комментаторы, однако, скандал может ударить по правящей партии премьер-министра Виктора Орбана, поскольку Новак до избрания президентом была одним из лидеров "Фидес" и активно выступала в том числе в защиту так называемых традиционных ценностей.

Ранее стало известно, что в апреле прошлого года президент Венгрии в числе 22 человек, помилованных в связи с визитом в страну папы римского Франциска, помиловала также бывшего заместителя директора детского дома в городе Бичка. Директор детдома был осуждён за педофилию, а его заместитель, как установило следствие, знал о насилии по отношению к детям и помогал своему начальнику скрывать факты. Заместителя осудили на 3 года и 4 месяца тюрьмы, до конца его срока в момент помилования оставалось девять месяцев.