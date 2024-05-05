Президент Украины: ВСУ сбили еще один Су-25 в Донецкой области

В Донецкой области военные из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили очередной российский истребитель Су-25. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к гражданам.

Украинский лидер поблагодарил военных за работу: "Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих собратьев, для своего подразделения, защищает всю Украину и сохраняет для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупантов".

В конце апреля Минобороны Великобритании сообщало, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в ходе войны 109 самолетов.