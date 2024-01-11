Президент Украины в Таллинне: пауза на поле боя сыграет на руку России

Для Владимира Зеленского этот визит в Эстонию стал первым после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022.
"Пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны. И это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать Российской Федерации", - сказал президент Украины на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом.
По словам В. Зеленского, Украина понимает объемы военной продукции, котоую производит Россия: "Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки, мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит и с дронами, и артиллерией".
Также было сказано, что Россия получает военнную помощь от Ирана и Северной Кореи.
"Не случайно идут крупные закупки из Ирана, дроны Shahed, а также они договариваются о ракетах. Пока договоренности они не достигли. Также они получили около миллиона артиллерийских снарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - заявил президент Украины.
Владимир Зеленский считает, у России сейчас наблюдается дефицит вооружения, и это влияет "на их устойчивость на поле боя", поэтому сейчас нельзя России давать паузу.
"Почему они это делают? Потому что они не успевают, потому что их составы пустовали после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли со всем нашествием, с большим количеством всего, что у них было накоплено. Сейчас эта пауза – еще раз скажу – это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им. Они не успевают. Да, вы правы. Мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Да. Но тем не менее мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года РФ? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали", - сказал президент Украины.