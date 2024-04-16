Президент Украины подписал закон о мобилизации

Закон вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. Также документ предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки – с 2025 года она будет частью обучения в вузах.

Граждане будут обязаны создать электронные кабинеты призывника, военкоматы смогут присылать через них электронные повестки. Украинцы, постоянно проживающие за рубежом, должны встать на воинский учет в Украине в течение 60 дней.

На военную службу могут призвать осужденных к условному сроку, кроме тех, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины.