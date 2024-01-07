Президент США выступит с обращением "О положении дел в стране" 7 марта

"В этот сложный для нашей страны момент, - говорится в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Байдену, опубликованном в сети X, - я считаю своим священным долгом передать вам приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года, чтобы вы могли выполнить свое обязательство по Конституции США и доложить о состоянии дел в нашей стране".