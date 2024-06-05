Президент США прибыл во Францию на торжества в честь "Дня Д"

На памятные мероприятия во Францию уже приехали ветераны Второй мировой войны из разных стран. Их около 200, многим уже больше ста лет. Ожидается участие короля Великобритании Карла III - это будет его первый зарубежный визит после того, как у него диагностировали онкологическое заболевание. Приедут и лидеры стран, против которых воевали союзники во Второй мировой войне - Германии и Италии. Первоначально организаторы намеревались пригласить и представителей России, но в конце мая стало известно, что российских официальных лиц на мероприятии не будет - в связи, как было объявлено, с продолжающейся агрессией против Украины. Советские солдаты не участвовали в высадке в Нормандии, однако в прошлом российских представителей приглашали на подобные мероприятия.