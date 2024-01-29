Президент США: нападение на американских военных в Иордании совершили проиранские боевики

Ответственность за нападение президент возложил на группировки, поддерживаемые Ираном.

"Хотя мы пока собираем факты, касающиеся этого нападения, мы знаем, что оно было совершено радикальными военизированными группами, поддерживаемыми Ираном и действующими в Сирии и Ираке", – отмечается в заявлении Байдена.

Это первый случай гибели американских военнослужащих в регионе с момента начала войны в Газе. Как пояснил Байден, нападение произошло вечером в субботу.

"Мы ответим (на нападение)", – сказал президент.

"Мы будем продолжать делать то, что делали они, – бороться с терроризмом. И не сомневайтесь – мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем способом, которые мы изберем", – подчеркнул Глава Белого дома.

В ходе состоявшегося в Южной Каролине предвыборного мероприятия с участием президента по его просьбе прошла минута молчания.

Согласно сообщению телеканала CNN, в результате нападения в Иордании ранено не менее двадцати военнослужащих.