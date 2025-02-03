Президент США грозит Евросоюзу скорым введением пошлин

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени ввести пошлины на импортируемые из Европейского Союза товары. „У меня нет графика, но это произойдет довольно скоро“, - заявил глава Белого дома в воскресенье, 2 февраля.

Евросоюз „воспользовался нами“, посетовал республиканец. По словам Трампа, торговый дефицит Соединенных Штатов в отношениях с ЕС достиг 300 миллиардов долларов (293 млрд евро). Партнер по ту сторону Атлантического океана не забирает ни автомобили, ни сельскохозяйственную продукцию США, в то время как Соединенные Штаты „забирают все“, пояснил глава Белого дома.

Пошлины США на товары из Канады, Китая и Мексики