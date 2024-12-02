Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера

Дело против Хантера Байдена

Расследование в отношении 54-летнего Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле того же года стало известно, что сделка со следствием содержит „нестандартные условия“ и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После этого Хантер Байден отказался от признания вины.



Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. „Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни“, - говорится в документе.