2024.12.02 09:08

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера

 
Deutsche Welle
Bidenas suteikė malonę savo sūnui Hunteriui, nors anksčiau žadėjo to nedaryti
Bidenas suteikė malonę savo sūnui Hunteriui, nors anksčiau žadėjo to nedaryti
ФОТО: MANDEL NGAN | Scanpix

Президент США Джо Байден официально помиловал своего сына Хантера Байдена. „Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно“, - говорится в опубликованном вечером в воскресенье, 1 декабря, заявлении главы государства на сайте Белого дома.

По словам Джо Байдена, решение было принято в выходные, после того как семья провела вместе День благодарения. Президент объяснил свое решение так: „Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке“. В годы президентства Байдена его младший сын стал мишенью для республиканцев, уточняет агентство Reuters. Глава Белого дома надеется, что „американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению“.

Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем своего сына. В сентябре в Белом доме повторили, что американский лидер не намерен помиловать своего сына, напоминает агентство AFP. Президентские полномочия нынешнего главы Белого дома истекают 20 января 2025 года с приходом на его место новоизбранного Дональда Трампа.

Дело против Хантера Байдена

Расследование в отношении 54-летнего Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле того же года стало известно, что сделка со следствием содержит „нестандартные условия“ и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После этого Хантер Байден отказался от признания вины.

Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. „Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни“, - говорится в документе.

В минувшем июне Байдена-младшего признали виновным по не связанному с этими обвинениями делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных в штате Делавэр, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

В сентябре Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения.

Байден-младший утверждает, что избавился от зависимостей

Хантер Байден, юрист, бизнесмен и лоббист, в автобиографии 2021 года написал о своей бывшей алкогольной и наркотической зависимости, которую, как он утверждает, преодолел с 2019 года. Помимо прочего, ранняя смерть от рака его старшего брата Джозефа Робинетта Байдена в 2015 году, как говорится в книге, выбила Хантера Байдена из колеи.

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