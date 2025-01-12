Президент Словакии не поедет в Украину из-за вопроса о газе

Пеллегрини считается союзником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, хотя, в отличие от последнего, не известен откровенно пророссийской позицией. В частности, словацкий президент в эфире той же телепрограммы призвал Фицо „вернуться на родину“ из зарубежных поездок и сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Ранее в Словакии прошли уже два митинга против Фицо на фоне того, что премьер в конце 2024 года в нарушение протоколов долгое время отсутствовал в стране и был замечен в пятизвездочном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама, где жил в номере стоимостью более 6000 евро за ночь.