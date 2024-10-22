Президент Сербии не приедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Сербии Александар Вучич сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не приедет на саммит БРИКС 22-24 октября в Казани, но пошлет делегацию. Слова Вучича в понедельник, 21 октября, привело „Радио и телевидение Сербии“ (РТС).
Как уточнил Вучич, в состав делегации войдут вице-премьер Александар Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адриана Месарович и куратор международного экономического сотрудничества Ненад Попович.
Запланирована встреча с Туском
Глава государства уточнил, что 23 октября Белград посетит глава кабмина Польши Дональд Туск, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Позднее прибудет председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Но даже если бы в эти дни визитов в Сербию не предвиделось, ему было бы крайне сложно приехать в РФ из-за разных обстоятельств, которые Путину хорошо известны, добавил Вучич.
При этом сербский лидер напомнил, что только в этом году Евросоюзом было принято 44 пакета санкций в отношении Москвы, и Белград не присоединился ни к одному из них. „Он (Путин. - Ред.) это очень ценит“, - заявил президент.
Разговор с Путиным
Ранее, 20 октября, Вучич сообщил, что впервые за почти два с половиной года пообщался с Путиным в телефонном формате. „У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор“, - сказал политик.
Поводом стало 80-летие освобождения Белграда от нацистов с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красной армией. Вучич поблагодарил Путина за то, что тот через главу „Газпрома“ Алексея Миллера зимой обеспечит Сербию „достаточным количеством газа“. „По очень выгодным ценам“, - добавил сербский президент.
Контракт на поставки российского газа в Сербию истекает в марте 2025 года.
Президенты Сербии и России обсудили войну в Украине
По данным пресс-службы президента РФ, „с обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений“, „подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях“.
„Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии“, - говорилось в сообщении Кремля.
В нем отмечалось, что обсуждалась также война в Украине. „Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты“, - было указано в пресс-релизе.