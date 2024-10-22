Президент Сербии не приедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Сербии Александар Вучич сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не приедет на саммит БРИКС 22-24 октября в Казани, но пошлет делегацию. Слова Вучича в понедельник, 21 октября, привело „Радио и телевидение Сербии“ (РТС).

Но даже если бы в эти дни визитов в Сербию не предвиделось, ему было бы крайне сложно приехать в РФ из-за разных обстоятельств, которые Путину хорошо известны, добавил Вучич.

При этом сербский лидер напомнил, что только в этом году Евросоюзом было принято 44 пакета санкций в отношении Москвы, и Белград не присоединился ни к одному из них. „Он (Путин. - Ред.) это очень ценит“, - заявил президент.

Разговор с Путиным

Ранее, 20 октября, Вучич сообщил, что впервые за почти два с половиной года пообщался с Путиным в телефонном формате. „У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор“, - сказал политик.