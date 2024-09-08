Президент Латвии: вопрос о российских беспилотниках на территории НАТО должен решаться коллективно

Янис Сартс, директор Рижского Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, подчеркнул, что подобный инцидент не является большой неожиданностью, поскольку „в последние месяцы Россия активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя диверсии, операции влияния и вмешательство в выборы“.

Как сообщалось, российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу, 7 сентября, в Латвию из Беларуси, а затем разбился в Резекненском крае, сообщили агентству LETA в Минобороны.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в соцсети Х, что инцидент в Латвии свидетельствует о необходимости усилить защиту воздушного пространства стран Балтии. Он осудил произошедшее и подчеркнул, что необходимо реализовать модель ротации ПВО, согласованную на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ринкевич добавил, что после субботнего инцидента Латвия находится в тесном контакте со своими союзниками.

„Пропуск беспилотника в воздушное пространство Латвии во время учений „Намейс“ соответствует этому курсу. Как я говорил ранее, этот год будет отмечен российскими гибридными операциями. Мы должны быть к этому готовы и показать свою силу“, - призывает Сартс.

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат в субботу вошел в воздушное пространство Латвии и был сразу же замечен.

„Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и может ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица“, - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НБС и странами-членами НАТО.