Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

В результате падения вертолета погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Tasnim.
Погибли все сопровождавшие президента, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что никто не выжил.
Глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд также говорил в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.
Пассажирами вертолета были президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.
Вертолет потерпел крушение в воскресенье в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.
Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии ввода в строй плотины на пограничной реке Аракс.
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди говорил, что очень плохие погодные условия мешали спасателям добраться до места происшествия.
Ночью агентство Anadolu, которое вело трансляцию с турецкого беспилотника, отправленного на поиски вертолета президента Ирана, сообщило, что дрон нашел в горах вероятное место крушения. К этому месту отправились команды спасателей.
Агентство Tasnim сообщало, что два из трех вертолетов из колонны благополучно добрались до пункта назначения. По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабиана и министра дорог и городского развития Мехрдада Базарпаша.
Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.
Международные санкции затрудняют ремонт и обслуживание вертолетов в Иране. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.
63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси считался ультраконсервативным политиком священнослужителем. Он стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25 лет, был прокурором Тегерана, в 2014 году стал генпрокурором Ирана. В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти страны.
На президентских выборах Раиси победил в 2021 году, на которых была зафиксирована самая низкая явка за всю историю Ирана. Раиси считался протеже аятоллы Хаменеи. Он находился находится под американскими санкциями, в том числе из-за его участия в казни политических заключенных в 1988 году в конце кровопролитной ирано-иракской войны.