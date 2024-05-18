Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на аналог российского закона об "иностранных агентах"

По ее словам, сегодня же вето будет передано в парламент.

«Я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила президент.

Обсуждение в парламенте проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси, которые нередко заканчивались столкновениями митингующих с полицией и задержаниями.

Им надо будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве «проводника» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около 9,5 тыс. долларов).

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ , у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

Цель вступления в Евросоюз зафиксирована в грузинской конституции. Представители Евросоюза заявляют, что закон об «иностранном влиянии» ставит под вопрос достижение этой цели.

При этом противники закона видят в нем угрозу не только свободе слова и гражданскому обществу, но и евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС всего полгода назад.

По мнению оппозиции, законопоект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах», и принятие закона грозит обернуться российским сценарием — стигматизацией и прекращением работы независимых организаций и СМИ, которые выступают с критикой властей.

В партии «Грузинская мечта» настаивают, что образцом для закона был не российский, а американский закон FARA 1938 года (то же самое говорят о своих законах представители российских властей).

Что будет дальше

По Конституции Грузии у Зурабишвили после получение принятого закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока. Она с самого начала выступала с критикой этого законопроекта и говорила, что наложит на него вето.