Президент Грузии: передача России госдачи в Пицунде - очередной факт захвата грузинских земель

Грузинский МИД называл "очередным противозаконным действием" передачу в собственность России госдачи "Пицунда", расположенной в уникальном заповеднике в Абхазии.
В МИДе заявили, что с точки зрения международного права любое соглашение, оформленное в условиях оккупации, не имеет юридической силы. Грузинское внешнеполитическое ведомство обратилось к международному сообществу с просьбой "оценить должным образом очередной незаконный шаг Российской Федерации по нарушению суверенитета и территориальной целостности Грузии", а также призвало Москву выполнять свои международные обязательства, которые она взяла на себя подписав 12 августа 2008 года соглашение о прекращении огня.
В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 27 декабря, что она "решительно осуждает очередной факт захвата русскими грузинских земель и политику ползучей аннексии".
"Острая реакция людей, которую мы наблюдаем, на передачу пицундской госдачи, является непосредственным результатом оккупации. Призываю международное сообщество к решительному и безотлагательному реагированию", – заявила президент Грузии.
Примечательно, что ратификацию соглашения о передаче России госдачи, на которой, согласно абхазским властям, президент Владимир Путин желает устроить еще одну резиденцию, де факто абхазский парламент ратифицировал на "экстренном заседании" в 6 часов утра. Из присутствовавших на заседании 28 депутатов, 26 поддержали ратификацию договора. Де факто президент Абхазии Аслан Бжания уже подписал документ.
Напомним, что речь идет о безвозмездной передаче России зданий государственных дач, построенных при советской власти. Что касается прилегающих к ним земельных участков, они передаются России на условиях аренды на 49 лет, после чего срок аренды будет автоматически продлеваться на последующие 15-летние периоды. Россия имеет право строить на арендованной территории здания, которые даже в случае прекращения действия договора об аренде земли останутся во владении России.
Де факто посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в преддверии ратификации соглашения, что это позитивно отразится на развитии двусторонних отношений.
"Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", – отметил Шургалин.
Интересно, что ранее в ответ на протесты местного населения де факто посол предупредил, что если подписанное соглашение о передаче госдач в Пицунде не будет ратифицировано абхазским парламентом, то Россией "будут остановлены инвестпрограммы, связанные со строительством аэропорта, железной дороги".
Из-за протестов местного населения дата ратификации соглашения откладывалась сухумскими властями с января 2022 года. На этот раз противники передачи России пицундской госдачи стали собираться перед зданием так называемого парламента с вечера 26 декабря. Протестующие до сих пор не разошлись, заявляя, что акция будет "бессрочной" и что "необходимо аннулировать" ратифицированное соглашение.
Грузинская оппозиция также резко отреагировала на происходящие события в оккупированной Абхазии.
Как написал лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария, Сухумский оккупационный режим удовлетворил просьбу страны-оккупанта… полностью игнорируя волю грузинского и абхазского народов.
"Такие "решения" незаконны. Вместе с нашими абхазскими соотечественниками мы должны вернуть нашу землю», — написал Гахария в соцсети "Х".
Сепаратистский глава Абхазии Аслан Бжания пока не комментировал ратификацию соглашения. Хотя на протяжении года он пытался убедить протестующее местное население в том, что абхазская общественность должна "пойти навстречу" Владимиру Путину.