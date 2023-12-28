Президент Грузии: передача России госдачи в Пицунде - очередной факт захвата грузинских земель

"Острая реакция людей, которую мы наблюдаем, на передачу пицундской госдачи, является непосредственным результатом оккупации. Призываю международное сообщество к решительному и безотлагательному реагированию", – заявила президент Грузии.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 27 декабря, что она "решительно осуждает очередной факт захвата русскими грузинских земель и политику ползучей аннексии".

В МИДе заявили, что с точки зрения международного права любое соглашение, оформленное в условиях оккупации, не имеет юридической силы. Грузинское внешнеполитическое ведомство обратилось к международному сообществу с просьбой "оценить должным образом очередной незаконный шаг Российской Федерации по нарушению суверенитета и территориальной целостности Грузии", а также призвало Москву выполнять свои международные обязательства, которые она взяла на себя подписав 12 августа 2008 года соглашение о прекращении огня.

Де факто посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в преддверии ратификации соглашения, что это позитивно отразится на развитии двусторонних отношений.

Напомним, что речь идет о безвозмездной передаче России зданий государственных дач, построенных при советской власти. Что касается прилегающих к ним земельных участков, они передаются России на условиях аренды на 49 лет, после чего срок аренды будет автоматически продлеваться на последующие 15-летние периоды. Россия имеет право строить на арендованной территории здания, которые даже в случае прекращения действия договора об аренде земли останутся во владении России.

Примечательно, что ратификацию соглашения о передаче России госдачи, на которой, согласно абхазским властям, президент Владимир Путин желает устроить еще одну резиденцию, де факто абхазский парламент ратифицировал на "экстренном заседании" в 6 часов утра. Из присутствовавших на заседании 28 депутатов, 26 поддержали ратификацию договора. Де факто президент Абхазии Аслан Бжания уже подписал документ.

"Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", – отметил Шургалин.

Интересно, что ранее в ответ на протесты местного населения де факто посол предупредил, что если подписанное соглашение о передаче госдач в Пицунде не будет ратифицировано абхазским парламентом, то Россией "будут остановлены инвестпрограммы, связанные со строительством аэропорта, железной дороги".

Из-за протестов местного населения дата ратификации соглашения откладывалась сухумскими властями с января 2022 года. На этот раз противники передачи России пицундской госдачи стали собираться перед зданием так называемого парламента с вечера 26 декабря. Протестующие до сих пор не разошлись, заявляя, что акция будет "бессрочной" и что "необходимо аннулировать" ратифицированное соглашение.