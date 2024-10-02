Президент Грузии не подписала закон против ЛГБТ

Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, „идентифицирующими себя другим гендером“ и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также „пропаганды ЛГБТ“ в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве. Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.