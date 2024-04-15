Президент Франции надеется на "олимпийское перемирие" в Украине

По словам Макрона, во время игр должно быть объявлено перемирие в войне в Украине, а также в других крупномасштабных конфликтах, в частности в секторе Газа и Судане. По словам Макрона, он стремится "привлечь многих партнёров" для достижения этой цели, среди них он упомянул председателя КНР Си Цзиньпина.

Макрон также пообещал обеспечить безопасность Игр перед лицом террористической угрозы. "Если есть место, где ваш сын будет в безопасности, то оно будет на Олимпиаде" — сказал Эммануэль Макрон, отвечая на один из вопросов. После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Макрон отмечал, что признанная террористической группировка "Вилаят Хорасан" (афганское отделение "ИГ") готовила теракты также во Франции.