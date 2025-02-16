Президент Финляндии назвал три этапа для урегулирования войны в Украине

„Первая фаза — это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы“, — цитирует его РБК-Украина.

Второй этап, по его словам, — это непосредственное соглашение о прекращении огня. Стубб считает, что перемирие должно быть заключено по линии соприкосновения под международным контролем.

Кроме того, на этом этапе по мнению Стубба, должны обсуждаться параметры мирного процесса, возвращение пленных и вопросы санкций.