Президент Египта официально объявил, что они не будут принимать палестинских беженцев

Ас-Сиси также сказал, что в случае, если Египет примет беженцев из сектора Газа, миллионы египтян выйдут на улицы с протестами. Он опасается, что в таком случае принадлежащий Египту Синайский полуостров может стать "новой базой для атак на Израиль". "Египет отвергает любые попытки решить палестинский вопрос военными методами или путём насильственного перемещения палестинцев с их земли за счёт других стран региона", - заявил президент.

Олаф Шольц, со своей стороны, призвал оказать мирному населению Газы гуманитарную помощь. "Палестинцы - это не ХАМАС, и ХАМАС не вправе говорить от имени палестинцев", - подчеркнул он.

После нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильские поселения 7 октября Израиль объявил о полной блокаде сектора со своей стороны. Сектор Газа с двух сторон граничит с Израилем и с одной - с Египтом.