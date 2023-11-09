Президент Чехии: Украина не получает военное преимущество, время играет в пользу РФ

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции", считает Павел.

Чешский президент считает, что время играет в пользу РФ, и что переговоры могут начаться в следующем году. По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.