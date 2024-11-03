Президент Чехии разрешил 60 чешским гражданам служить в ВСУ

Чешские добровольцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отправились воевать на стороне ВСУ без предварительного одобрения президента, могут подать просьбу о помиловании.

Чтобы легально присоединиться к боевым действиям на стороне Киева, граждане Чехии должны получить разрешение президента своей страны на службу в иностранных вооруженных силах.

Всего канцелярия президента получила 181 заявление от граждан Чехии с просьбой разрешить им сражаться на стороне Украины.

С начала войны РФ президент Чехии Петр Павел выдал разрешение на вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 60 чешским гражданам. Об этом „Чешское радио“ сообщило в субботу, 2 ноября, со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Филипа Платоша.

В таком случае уголовное преследование в их отношении будет прекращено или не начнется. Документ в обязательном порядке также должен будет подписать премьер-министр Чехии.

В МИД РФ уже отреагировали на заявление чешской стороны

На сообщение чешской стороны уже отреагировала представительница МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что чешского президента судьба его сограждан якобы не волнует. „Вот эти 60 (человек. - Ред.), видимо, с точки зрения Чехии - ненужные люди“, - сказала она на брифинге.