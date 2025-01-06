Президент Азербайджана: представители РФ отвечают за катастрофу рейса AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей России ответственность за гибель членов экипажа и пассажиров самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный. Об этом, как сообщает пресс-служба президента в понедельник, 6 января, он заявил во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

„Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли“, - указал Алиев, добавив, что трагедии не произошло бы, „если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами“.