Премия мира немецких книготорговцев вручена Энн Эпплбаум

Одна из самых престижных литературных наград в Германии, Премия мира немецких книготорговцев традиционно вручается в последний день работы Франкфуртской книжной ярмарки. Ей награждают деятелей литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Премию, размер которой составляет 25 000 евро, учредили в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев. В прошлом году Премию мира получил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.