Премьер Венгрии обещает не блокировать помощь НАТО Украине

Генсек НАТО отметил, что он рад достижению соглашения. Никто из венгерского персонала не будет участвовать в планах альянса, касающихся помощи Украине, финансовая поддержка со стороны Венгрии также будет исключена. Как указал Столтенберг, Орбан заверил его, что "не будет противодействовать этим усилиям и даст другим союзникам возможность двигаться вперед".

"Венгрия не хочет блокировать решения НАТО, которые поддерживают другие государства-члены", - в свою очередь заявил Орбан. Позиция Венгрии относительно того, как достичь мира в войне РФ против Украины, отличается от видения других стран альянса, однако в Будапеште понимают, что "вес и количество мнений, отличающихся от нашего, значительны" и Венгрия не может это изменить, добавил он. Ранее правительство Орбана неоднократно блокировало военную и финансовую помощь Украине.