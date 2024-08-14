Премьер-министр Японии Фумио Кисида отказался от выдвижения на второй срок

Кисида был избран председателем правящей Либерально-демократической партии в 2021 году, и его трехлетний срок истекает в сентябре. Его решение означает, что новый лидер, который победит на партийном голосовании, сменит его на посту премьер-министра, поскольку ЛДП контролирует обе палаты парламента.

Он объявил, что появление нового лидера должно показать, что партия меняется к лучшему. Кисида сказал, что поддержит нового главы партии.