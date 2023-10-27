Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине "не победить на поле боя"

В интервью венгерскому государственному радио, которое Орбан дал в Брюсселе, куда приехал на саммит ЕС, он сказал, что стратегия, которой ЕС придерживался в отношении войны в Украине, «провалилась».

«Сегодня все знают, но не осмеливаются сказать об этом вслух, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что это не сработает. Украинцы не победят на поле боя», — сказал он, добавив, что необходимо разработать «план Б». Пока же, заявил Орбан, он не видит причины тратить деньги венгерских налогоплательщиков на помощь Украине.

По словам премьер-министра Венгрии, на саммите ЕС «шла битва» из-за выделения финансирования на оказание помощи Украине и предложенные властями Евросоюза варианты его страну не устроили.