2024.05.15 16:57

Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения

 
Радио Свобода

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен после покушения. В него стреляли после выездного заседания правительства в городе Гандлова, сообщает газета Denník N. По данным газеты Pravda, его перевозят на вертолёте в больницу Братиславы, расстояние между городами около 170 километров.

Корреспондент Denník N находился рядом с местом случившегося. Он не видел момента покушения, но слышал выстрелы. Затем он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.

Очевидцы сообщили, что Фицо перед тем, как в него стреляли, подошёл к приветствовавшим его его людям. Pravda пишет, что подозреваемый крикнул перед выстрелами: „Робо, иди сюда!“ Сообщается, что премьер-министр находится в тяжёлом состоянии, в него могли попасть две-три пули.

После покушения остановлено пленарное заседание словацкого парламента. Представители политических партий, в том числе оппозиционных, выражают в СМИ поддержку раненому премьер-министру.

Фицо был назначен главой правительства в октябре, после победы его популистской партии „Курс - словацкая социал-демократия“ на парламентских выборах. Партия придерживается евроскептической и националистической позиций, и перед выборами выступала за ограничение военной помощи Украине и резкое ужесточение миграционного контроля.

Покушение на него прошло между президентскими выборами в апреле, где победил ещё один евроскептик, бывший член партии Фицо Петер Пеллегрини, и выборами в Европарламент в июне.

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Источник
Радио Свобода
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