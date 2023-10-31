Премьер-министр Швеции: "Мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас"

 
ru.DELFI.lt
Švedijos ministras pirmininkas Ulf Kristersson
Švedijos ministras pirmininkas Ulf Kristersson
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Швеция никогда не была ближе к НАТО, чем сейчас, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции перед началом сессии Северного Совета в норвежском Осло.

“Раньше мы были вне (НАТО - Delfi), а теперь все меньше и меньше. Я бы сказал, что мы никогда не были ближе к НАТО, чем сейчас. Честно говоря, я думаю, что мы быстро становимся частью Альянса”, - отметил Кристерссон.

Он отметил, что Швеция делает многое для вступления в НАТО, в частности, усиливая сотрудничество с союзниками.

“А всего две недели назад мы провели на Готланде переговоры по сотрудничеству в области обороны между Объединенными экспедиционными силами вместе со всеми странами Северной Европы, Балтии, Нидерландами и Великобританией, что, честно говоря, получилось не случайно. Так что, я думаю, что сейчас мы добились большого прогресса. И мы все еще ждем формализации”, - отметил шведский премьер-министр.

Напомним, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на рассмотрение в парламент. Кроме Турции и Венгрии протокол ратифицировали все страны-члены Альянса. В сентябре Эрдоган заявил, что парламент Турции одобрит заявку Швеции, если администрация президента США подготовит почву для продажи самолетов F-16 Анкаре.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии