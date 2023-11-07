Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку на фоне скандала

Сегодня утром прокуратура провела рейды в нескольких министерствах и официальной резиденции премьер-министра.
Во вторник премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что уходит в отставку после того, как он оказался замешанным в широкомасштабном расследовании коррупции.
В своем выступлении по телевидению Коста сказал, что "в этих обстоятельствах я подал заявление об отставке президенту республики".
Верховный суд, как сообщила прокуратура, также рассматривает вопрос об использовании подозреваемыми имени премьер-министра и его личном участии в раскрытии расследуемых действий.
Euronews
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