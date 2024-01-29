Премьер-министр Грузии объявил, что уходит в отставку

О возможных перестановках в кабинете министров стало известно накануне. Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что свои посты могут покинуть ещё несколько членов правительства. Кто станет новым премьером - пока не сообщается.

Гарибашвили дважды возглавлял правительство Грузии - с 2013 по 2015 и затем с декабря 2021 года. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили критиковала его, обвиняя в пророссийской политике. Правительство "Грузинской мечты", осудив российское вторжение в Украину, крайне осторожно подошло к вопросу об отношениях с Россией и отказалось вводить собственные санкции против Москвы. При этом правительство ставит себе в заслугу то, что Евросоюз, несмотря на оговорки, всё же предоставил Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС.