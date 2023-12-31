Премьер-министр Баварии: Германии нужна армия дронов

В последнее время в Германии идут острые дискуссии о том, как повысить боеспособность бундесвера и привлекательность его для молодежи. В недавнем интервью газете Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что рассматривает различные варианты. "В свое время были причины для отмены воинского призыва. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это былой ошибкой", - указал министр. Его заявление о возможности возвращения к системе воинской обязанности вызвали острую критику со стороны политиков правящей коалиции и поддержку со стороны оппозиционного консервативного блока.