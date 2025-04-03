Премьер Канады: Новые пошлины США изменят мировую торговлю

С критикой новых пошлин США выступили и власти Австралии, против которой введена „базовая ставка“ сборов в 10%. „Тарифы администрации США не имеют логической основы и противоречат основам партнерства наших стран. Это не дружеский поступок“, - сказал в телевыступлении премьер-министр страны Энтони Албаниз .

Новые пошлины США не распространяются на Канаду и Мексику , заявили в Белом доме. Но против этих стран продолжают действовать ранее введенные тарифы. Кроме того, как отметил Карни, по канадской экономике ударит новый сбор в 25% на импорт в США любых автомобилей и запчастей.

„Президент Трамп только что объявил о ряде мер, которые в корне изменят международную торговую систему“, - сказал политик в комментарии для канадских телеканалов. Он пообещал „бороться с тарифами ответными мерами“.

„Самую большую цену за эти неоправданные тарифы заплатит американский народ. Вот почему наше правительство не будет пытаться вводить ответные тарифы. Мы не присоединимся к гонке на дно, которая приведет к взлету цен и замедлению роста“, - добавил политик.

Реакции в Европе

Одним из первых против пошлин США высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Против его страны введены сборы в 20% как против всех государств ЕС. „Мы не хотим растущих торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны. Мы хотим вернуться на путь торговли и сотрудничества с США, чтобы люди в наших странах могли наслаждаться лучшей жизнью“, - заявил Кристерссон в соцсети Х .